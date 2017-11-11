Новосибирское техно для дембелей попало в обзор британского Electronic Beats

Новосибирские Boredom и Danny o’Lumerz и Grey Infantry из Барнаула попали в обзор ведущего британского журнала об электронной музыке, узнал 11 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Electronic Beats.

«Странная музыка родом из одного из крупнейших регионов России», — так ведущий британский журнал об электронной музыке Electronic Beats написал о десяти музыкантах-продюсерах в сибирском электронном андеграунде. Издание презентовало треки новосибирских Boredom и Danny O’Lumerz, а также Grey Infantry из Барнаула.

Первоисточником статьи стал материал британского The Calvert Journal «Сибирские биты». Британское издание о культуре Восточной Европы и России составило топ-10 сибирских музыкантов-продюсеров из электронного андеграунда, которые творят в тон мировым музыкальным трендам.

После переезда из Белоярска в Новосибирск Danny O’Lumerz начал писать «пост-дембель-рейв» (post-discharge rave) — мини-альбом, начатый с конца его военной службы. Он также упоминает небольшие города и дальнобойщиков в качестве источников вдохновения. Музыку Danny O’Lumerz можно охарактеризовать как постоянно меняющуюся, подвижную и даже немного похожую на сказку.

Новосибирский музыкант Boredom сделал всё возможное, чтобы держать каждую деталь биографии в тайне. Влияние британского художника Burial проявляется в желании музыканта остаться анонимным, а также в звуке некоторых ранних треков. С течением времени стиль Boredom развивался, превращаясь в продуманную интерпретацию музыки ambient, вызывая медитативное состояние в слушателе.

Музыкант из Иркутска Bugaev выпустил несколько альбомов в 2016 году, каждый из которых сильно отличается, но любой трек функционирует как исследование одного звукового элемента с разных точек зрения.

«Результат не похож на прохождение воды через звуковые волны, хотя, наоборот, повторение позволяет разворачивать характерные слуховые пейзажи», — пишет Calvert Journal.

DJ Spasitel из Томска представил один собственный трек в компиляции томского коллектива «Русский странник». DJ Spasitel создаёт атмосферу сибирского гостеприимства на танцполе — романтизм всё ещё существует, но сами звуки кажутся намеренно скрытыми.

Названный в честь польского военного гимна проект Grey Infantry использует минималистичный, но всё же заманчивый техно-стиль, напоминающий скандинавских коллег по жанру.

«Не так давно сибирский экспорт музыки в Москву и Санкт-Петербург делился на два жанра: пост-панк с его производными и IDM. „Сруб“, „Буерак“, Ploho и ВХОРЕ попали в первый лагерь, а HMOT, коллектив Echotourist и Foresteppe были лишь некоторыми именами среди сочинителей IDM, — написал автор Артём Макарский. — Ситуация меняется. Пост-панк-музыканты отошли от социальной критики, выбрав лирику, основанную на индивидуальном опыте. Между тем электронные музыканты выросли до международного уровня: Hmot, выступающий в берлинском Berghain, уже никого не удивляет. Было бы несправедливо говорить о том, что кто-то придёт, чтобы заменить их; то, что мы наблюдаем, — это новое сосуществование».

Property of Mongolia (Недвижимость Монголии) из Омска звучат ярче всего на фоне всех остальных сибирских эмо-групп, олицетворяя дух неподкупной молодости.

Автор уверен, что развитие музыкальной сцены Сибири совпадает с тем, что происходит во всём мире. В гитарной музыке жанр эмо вернулся, чтобы заменить пост-панк. В популярной музыкальной культуре R&B вытесняет хип-хоп. В настоящее время жанр электронной музыки с наибольшим импульсом и актуальностью — ambient. Техно никуда не денется — в эти дни везде слышится Берлинская школа мрачных, сломанных ритмов, таких как dancehall, в том числе в Сибири.

Fayncord из Барнаула, как и многие коллеги, использует язык современного R&B для создания любовных песен, но в его музыке можно обнаружить умные цитаты из русской поп-музыки, тексты о взаимоотношениях между человеком и законом. Здесь шумная наивность по-прежнему ощутима, но за молодой энергией есть что-то более глубокое.

«Спящие радары» из Новосибирска уже не новички на сибирской сцене — пять музыкантов до этого играли во многих коллективах и теперь решили начать собственное творчество. Музыка на их первом EP «Предисловие» кажется довольно мрачной, как и лирика. Они считаются титанами сибирской волны эмо благодаря их виртуозности в передаче характерного для жанра чувства дискомфорта.

В обзор также вошёл известный техно-продюсер Roma Zuckerman, чьи треки издаются на лейбле Нины Кравиц, и русскоязычный проект sleza из Тюмени.

Напомним, что 7 ноября новосибирские рэперы Lentos & Dым выпустили клип с «марсианским» Алтаем.