 

В приговоре новосибирскому экс-губернатору Юрченко нет ничего законного — адвокат

 11 ноября, 10:58
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В приговоре новосибирскому экс-губернатору Юрченко нет ничего законного &mdash; адвокат
Фото Алёны Мартыновой

Адвокаты экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко ознакомились с приговором, предоставленным позднее законного срока, и убедились в нарушении судьёй закона при вынесении приговора, рассказал корреспонденту Сиб.фм 11 ноября адвокат Юрченко Александр Балян.

20 октября Центральный районный суд Новосибирска признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) и назначил условное наказание в виде трёх лет лишения свободы. Судья Алла Веселых зачитывала приговор в течение двух дней.

В установленный законом срок адвокаты Юрченко не получили на руки текст приговора, чтобы изучить его и выстроить дальнейшую защиту в апелляционном суде. На вручение приговора отводится пять суток с момента вынесения, текст вручили Юрченко в пятницу вечером, 27 октября. На обжалование даётся 10 суток, то есть до 30 октября. Адвокаты заявили о нарушении судом права на защиту Юрченко.

Александр Балян получил приговор только 2 ноября и прокомментировал его после внимательного изучения корреспонденту Сиб.фм.

«Там вообще почти ничего законного нет, в этом приговоре, — подчеркнул он.

— Судья проигнорировала большую часть наших доводов и доказательств.

В нарушение требований части 2 статьи 307 УПК РФ она не опровергла большую часть доказательств защиты, и по закону должна сообщить, почему она их не принимает. Это очень существенно. Также судья сослалась на показания целого ряда свидетелей — она больше двух десятков свидетельских показаний перечислила. И в половине случаев, как я понимаю, она либо вообще не привела показания, которые в пользу защиты говорят, либо, похоже, что просто исказила содержание слов свидетеля. Мы сможем это уточнить, когда сличим тексты приговора, протоколов заседаний и наши аудиозаписи».

Адвокат сказал, что защита будет ходатайствовать о восстановлении срока на подачу апелляции по приговору, поскольку в установленный законом срок суд не предоставил им текст приговора.

«Теперь апелляционная инстанция областного суда будет пересматривать вынесенный приговор в объёме, в котором его обжалуют, — пояснил Балян. — Если она найдёт, что он вынесен необоснованно и незаконно, может отменить его И либо постановить новый, либо вернуть в суд первой инстанции. Если сочтёт, что он законный и обоснованный, то может его немножко изменить или оставить его целиком неизменным.

При этом хуже сделать то, что судья Веселых наделала за всё это время, она уже не сможет.

К ней это дело больше никогда не попадёт».

Александр Балян добавил, что также не успел ознакомиться полностью с протоколами судебного заседания, которые должен был предоставить суд ещё в сентябре.

Напомним, новосибирский экс-губернатор Василий Юрченко обвинялся в превышении полномочий и нанесении ущерба в 17,7 млн рублей компании «ГазТрансКом», 100 % акций которой принадлежат области. По версии обвинения, сделал он это путём распоряжения о продаже земельного участка на Чаплыгина, 54 по заниженной цене. По приговору ущерб составил около 136 тысяч рублей — вместо вменяемых 17,7 млн рублей.

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