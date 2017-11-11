 

Замдиректора томского института СО РАН отбирала премии учёных

 11 ноября, 11:41
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Замдиректора томского института СО РАН отбирала премии учёных
Фото с сайта 2GIS.ru

Бывшая замдиректора томского НИИ фармакологии получила четыре года условно за хищение более 900 тысяч рублей, институт входит в крупнейший национальный исследовательский медицинский центр в России, узнал 11 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Томской области.

Бывшая заместитель директора по экономике и финансам ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины имени Евгения Гольдберга» осуждена за хищение премий учёным.

Следователи ФСБ по Томской области установили, что хищения продолжались с февраля 2013 года по декабрь 2015 года. Подсудимая устанавливала учёным повышенные премии, а после перечисления денег на зарплатные карты требовала обналичить и отдать ей большую часть денег. Всего преступница похитила более 940 тысяч рублей.

Подсудимая не признала вину в хищении бюджетных средств и заявила, что сотрудники НИИ фармакологии её оговорили. Гособвинитель Анна Архипова грамотно представила доказательства и их анализ, чем убедила суд в виновности мошенницы.

Кировский районный суд Томска приговорил виновную к четырём годам лишения свободы условно со штрафом в размере 32 тысячи рублей и лишением права работать на госслужбе более двух лет. Женщину приговорили по части 3 статьи 159 УК РФ и части 3 статьи 160 УК РФ «Мошенничество и хищение имущества путём обмана в крупном размере».

НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Евгения Гольдберга входит в крупнейший в стране национальный исследовательский медицинский центр (НИМЦ) с июля 2016 года. Он был создан по инициативе ФАНО России на базе Томского НИИ онкологии с присоединением НИИ кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генетики, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии, НИИ фармакологии и регенеративной медицины.

Напомним, что в ноябре ФСБ выявила систему откатов на ядерном комбинате под Красноярском.

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