 

Журналист Сиб.фм оказался в числе 20 победителей всероссийского конкурса от Минобрнауки

 11 ноября, 14:16
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Журналист Сиб.фм оказался в числе 20 победителей всероссийского конкурса от Минобрнауки
Фото Ильнара Салахиева

Работа журналиста Сиб.фм Никиты Манько победила на всероссийском конкурсе журналистских работ «ПРО Образование — 2017», узнал 11 ноября корреспондент Сиб.фм у организаторов конкурса в Минобрнауки РФ.

Материал корреспондента Сиб.фм Никиты Манько «Не как Джобс — с дипломом!» победил в номинации «Материал о модернизации высшего образования» на конкурсе профессионального мастерства «ПРО Образование». Всего конкурсное жюри рассмотрело 853 работы. По итогам отбора было выявлено по одному победителю в каждой из 20 номинаций по всей России.

«Мой одногруппник в своё время не окончил СибАГС, так как уже создал небольшую студию по созданию и продвижению сайтов, а затем просто уехал из страны. Среди студентов немало молодых предпринимателей, и, если их дело связано со специальностью, почему бы не засчитывать реально работающий проект как диплом вместо попыток поймать не успевающих жить дипломников на плагиате», — рассказал о мотивации к написанию текста Никита Манько.

Он поделился, что, услышав выступление замминистра Минобрнауки РФ на «Технопроме» о поддержке студенческого предпринимательства, он решил узнать у ректоров сибирских вузов, будут ли давать дипломы студентам за успешные бизнес-проекты. Журналист считает, что во многих естественно-научных, экономических и IT-специальностях это было бы «логичным решением».

«Я рад, что мой материал оценили. Работая второй год по теме высшего образования, начинаешь понимать, что секрет успеха сибирских вузов в том, что они выступают экспериментальными площадками для РФ и мировых трендов», — отметил журналист.

Конкурс «ПРО Образование» проводится по инициативе Министерства образования и науки Российской Федерации. Целью конкурса было заявлено обобщение и распространение лучших практик освещения государственных инициатив, направленных на модернизацию и развитие всех уровней образования.

Напомним, в октябре репортаж Сиб.фм победил в межрегиональном конкурсе.

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