Крупнейший в мире самолёт сел в новосибирском Толмачёво из-за болезни пассажира

Фото из группы «Споттинг в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте»

Лайнер А-380, летевший из Франкфурта в Шанхай, сел в новосибирском аэропорту около 6:00 из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, узнал корреспондент Сиб.фм 12 ноября из сообщения группы «Споттинг в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило аэропорту Толмачёво принимать и обслуживать А-380 с 30 апреля 2011 года. Но ранее судно этой модели не приземлялось в Новосибирске. Самолёт вылетел в 8:51.

«Крупнейший пассажирский лайнер за всю историю человечества сегодня совершил посадку в аэропорту Толмачёво. Самолёт совершал рейс LH728 Франкфурт — Шанхай. Это историческое событие», — сказано в сообщении.

Напомним, что 5 октября в новосибирском аэропорту Толмачёво шесть рейсов были задержаны, а четыре прилетающих самолёта отправлены в аэропорты других городов по причине густого тумана.