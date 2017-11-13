Алтайская банда отбирала у пенсионерок деньги на похороны

Алтайский краевой суд утвердил приговор в отношении двух мужчин и трёх женщин, которые грабили одиноких пенсионерок; одна из жертв была убита с особой жестокостью, узнал 13 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В мае Алтайский краевой суд вынес приговор в отношении пятерых жителей Бийска и Бийского района. В состав преступной группы входили супруги, брат с сестрой и их общая знакомая.

Участники группировки искали информацию о проживающих в сёлах Алтайского края и Республики Алтай одиноких пенсионерках. Дождавшись ночи, врывались в их дома, связывали жертв и, угрожая ножом и побоями, выясняли, где они хранят сбережения. От действий грабителей пострадали четыре пожилые женщины в возрасте от 76 до 88 лет. Двое пострадавших являются ветеранами Великой отечественной войны.



«Основную часть похищенного составили средства, отложенные пенсионерами на собственные похороны. Общий ущерб от совершённых преступлений — более 157 тысяч рублей», — отмечает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, одному из подсудимых вменяют убийство жительницы Троицкого района, совершённое с особой жестокостью в январе 2016 года.

«В процессе судебного разбирательства осуждённые опровергали предъявленное обвинение, придумывая разнообразные оправдания, но суд, приняв во внимание представленные стороной обвинения доказательства, пришёл к выводу об их виновности», — передаёт ведомство.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отклонила все доводы многочисленных апелляционных жалоб осуждённых и их защитников, признав законность и обоснованность приговора.

Все члены группы приговорены к лишению свободы на различные сроки в зависимости от тяжести совершённых преступлений (от шести до 19 лет). Мужчины будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима, а женщины — в колониях общего режима.

Напомним, в сентябре была задержана банда лжесантехников, которая грабила пенсионеров в Забайкалье.