Более 500 человек посоревновались в семи шахматных турнирах в Новосибирске

12 ноября в ГПНТБ СО РАН состоялся «День шахмат города Новосибирска». Помимо турниров зрители и участники соревнований посмотрели выставку шахматных досок и спектакль, передаёт корреспондент Сиб.фм 13 ноября по итогам мероприятия.

Всего прошло семь турниров: пять из них распределены по разным возрастным группам детей и два — семейные с участием взрослых. В основном зачёте — турнире младших школьников — по сумме набранных очков победила команда гимназии № 1, на втором месте — лицей № 9, третье место получила школа № 195. Общее количество участников соревнований — 524 человека.

«Новосибирск — это по-настоящему шахматный город, и сегодня мы увидели новое тому подтверждение. „День шахмат“ проводится в нашем городе впервые, и с первой попытки мы собрали огромную аудиторию. Мероприятие посетили более одной тысячи человек, более 500 шахматистов приняли участие в соревнованиях программы фестиваля. Новосибирск — это в первую очередь играющий город, наши шахматисты показали, насколько этот вид спорта популярен», — отметил президент Федерации шахмат Новосибирской области Павел Малетин.

По его словам, концепция фестиваля отражает особенности шахматного сообщества и развития шахмат в Новосибирске. В городе сильны семейные традиции: у многих ребят играют родители, бабушки и дедушки.

«Именно поэтому главным событием фестиваля стал семейный командный турнир, в котором ребёнок играл рука об руку со старшим родственником в семье», — добавил Павел Малетин.

Мероприятие было организовано РОО «Федерация шахмат Новосибирской области» при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и РАТМ Холдинга.

Напомним, что с апреля 2016 года мэрия Новосибирска и банкиры начали поддерживать шахматный спорт в регионе.