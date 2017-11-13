 

Гражданин КНР пытался вывезти из Забайкалья 90 килограммов патефонов и других раритетных вещей

 13 ноября, 19:24
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Гражданин КНР пытался вывезти из Забайкалья 90 килограммов патефонов и других раритетных вещей
Фото с сайта globallookpress.com

Таможня Читы возбудила уголовное дело в отношении гражданина Китая, который пытался контрабандой вывезти из России 90 килограммов антиквариата, узнал корреспондент Сиб.фм 13 ноября из сообщения Сибирского таможенного управления.

В партию раритетных вещей, которые иностранец собирался переправить через границу на автомобиле, входили старинные телефонные аппараты различных видов, музыкальный проигрыватель, патефоны, раструбы для граммофонов, виниловые пластинки, каминные и настенные часы, металлические статуэтки, фарфоровые сервизы и многое другое. Общий вес собранного антиквариата составил 90 килограммов.

Проведённая экспертиза определила, что часть предметов, которые гражданин КНР вывозил, не задекларировав, а именно двое каминных часов, относятся к категории культурных ценностей. Оба механизма изготовлены в Западной Европе в начале XIX века.

Согласно законодательству, вывоз культурных ценностей через таможенную границу РФ осуществляется только на основании свидетельства, выдаваемого Министерством культуры или его территориальными подразделениями. В связи с этим в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей», максимальная санкция статьи — семь лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре гражданин Китая пытался вывезти из Новосибирска 900 листов неразрезанных украинских гривен.

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