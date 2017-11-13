Иркутский суд вынес приговор матери сбитой поездом четырёхлетней девочки

Мировой суд назначил наказание жительнице Братска Иркутской области, которая признана виновной в том, что её четырёхлетнюю дочь сбил поезд, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры 13 ноября.

Жительница Братска Татьяна Б. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

«В июне 2017 года в жилом районе Энергетик города Братска Татьяна Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила перейти через железнодорожные пути вне установленного перехода (виадука) вместе со своими малолетними детьми четырёх и шести лет. При этом, несмотря на приближающийся пассажирский поезд и игнорируя сигналы, подаваемые машинистом поезда, она не проконтролировала поведение четырёхлетней дочери, не держала её за руку», — сообщила пресс-служба.

Девочка слишком близко подошла к железнодорожным путям, и движущийся поезд задел её. Ребёнок получил травмы.

Судья назначил матери девочки Татьяне Б. наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Напомним, в октябре в Иркутской области попал под поезд 10-летний мальчик, гуляющий по железнодорожным путям, — ребёнок скончался в больнице.