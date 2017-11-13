 

Купившие билеты в норильской авиакассе пассажиры стали жертвами мошенника

 13 ноября, 12:08
подходящие темы
Купившие билеты в норильской авиакассе пассажиры стали жертвами мошенника
Фото с сайта pixabay.com

Пассажиры, заказавшие билеты через электронную регистрацию в норильской авиакассе «Каспий Тревел», не смогли никуда улететь из-за мошенника, рассказала корреспонденту Сиб.фм старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора со СМИ Оксана Горбунова 13 ноября.

Норильская транспортная прокуратура выявила факты хищения денег при электронной продажи билетов через авиакассу «Каспий Тревел». В первом полугодии 2017 года мошенник проводил через авиакассу продажу билетов, затем аннулировал бронь, присваивая себе деньги.

«Личность мошенника пока не установили, сумма ущерба тоже уточняется, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Оксана Горбунова. — Для заведения уголовного дела послужили обращения трёх семей. Авиакасса официально не зарегистрирована. Поэтому приобретать билеты нужно только в надёжных источниках. Эта авиакасса заявлена, но фактически её не существует, чем и воспользовался этот мошенник».

На данный момент находящаяся в торговом павильоне «Океан» Норильска авиакасса «Каспий Тревел» не работает. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«По одному случаю у нас приобретались авиабилеты в марте на сентябрь, заранее — из Екатеринбурга в Норильск. Они пришли в аэропорт и узнали, что их в списке пассажиров нет. Мошенник операцию проводил, а потом её отменял, мотивируя тем, что у него оказался испорчен бланк», — рассказала Горбунова.

Напомним, в октябре новосибирская S7 предложила услуги пассажирам с билетами, приобретёнными в обанкротившейся немецкой авиакомпании Air Berlin.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 ноября, 12:04 • интервью

Директор-гардеробщица

Как руководителям бизнеса быть уверенными в росте продаж, почему игротехника набирает популярность и почему интернет-маркетинг — это гипотезы.
 9 ноября, 11:30 • интервью

Привезти лысого из Brazzers

Дмитрий Колодин — о том, почему не нужно повторять Pornhub и Aviasales, как получать деньги за то, что занимаешься фигнёй, и кого посылать на фиг.
 3 ноября, 13:17 • статья

Пусть баланду поест

Сколько денег не получили работники ПТК-30 и сколько забастовок не попали в центр внимания СМИ.
самое популярное
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
присоединяйтесь!
    