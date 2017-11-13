Купившие билеты в норильской авиакассе пассажиры стали жертвами мошенника

Пассажиры, заказавшие билеты через электронную регистрацию в норильской авиакассе «Каспий Тревел», не смогли никуда улететь из-за мошенника, рассказала корреспонденту Сиб.фм старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора со СМИ Оксана Горбунова 13 ноября.

Норильская транспортная прокуратура выявила факты хищения денег при электронной продажи билетов через авиакассу «Каспий Тревел». В первом полугодии 2017 года мошенник проводил через авиакассу продажу билетов, затем аннулировал бронь, присваивая себе деньги.

«Личность мошенника пока не установили, сумма ущерба тоже уточняется, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Оксана Горбунова. — Для заведения уголовного дела послужили обращения трёх семей. Авиакасса официально не зарегистрирована. Поэтому приобретать билеты нужно только в надёжных источниках. Эта авиакасса заявлена, но фактически её не существует, чем и воспользовался этот мошенник».

На данный момент находящаяся в торговом павильоне «Океан» Норильска авиакасса «Каспий Тревел» не работает. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«По одному случаю у нас приобретались авиабилеты в марте на сентябрь, заранее — из Екатеринбурга в Норильск. Они пришли в аэропорт и узнали, что их в списке пассажиров нет. Мошенник операцию проводил, а потом её отменял, мотивируя тем, что у него оказался испорчен бланк», — рассказала Горбунова.

Напомним, в октябре новосибирская S7 предложила услуги пассажирам с билетами, приобретёнными в обанкротившейся немецкой авиакомпании Air Berlin.