Мама из Новосибирска соберёт полмиллиона на интерактивный атлас для детей

Жительница Новосибирска разработала проект детского интерактивного атласа, который расскажет детям о животных всех стран мира, узнал 13 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на краудфандинговой платформе «Планета.ру».

Мать двоих детей Анастасия Гусева собирает на краудфандинговой площадке средства на разработку и запуск детского образовательного атласа.

«Недавно я с Вероникой смотрела передачу про Африку и её животных, и Ника спросила меня: „Мама, а Африка — это где?“ Карты мира дома у нас не оказалось, и я решила показать это на планшете. Но столкнулась с тем, что детских электронных карт с местами обитания животных нигде нет, и была сильно этому удивлена», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Гусева.

Интернет-сёрфинг не удовлетворил женщину, подходящего сайта с информацией про страны и зверей, населяющих их, она не нашла. Сначала супруги Гусевы хотели создать такой сайт своими силами, но столкнулись с нехваткой средств.

Знакомый подсказал им обратиться на площадку для сбора средств «Планета.ру», Гусева разработала дизайн для примера. По её словам, за время существования идеи успела собраться команда единомышленников.

«Единомышленники — это друзья моего мужа. Один из них помогает с написанием основного кода для сайта и с ведением крауд-кампании на Планете, второй друг помогает с рассылками, со съёмками видео, ищет потенциальных инвесторов. А в целом все заняты общими организационными вопросами, по максимуму используют время, свободное от детей и от основной работы. Я, в основном по ночам, обрабатываю для атласа тексты из разных источников, привожу их в надлежащий вид. Поэтому для того, чтобы это стало полноценным и первостепенным занятием, мы организовали крауд-кампанию», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия Гусева.

«Цель — создать онлайн-платформу, которая будет включать в себя полезные, информативные, увлекательные обучающие и развивающие материалы для детей и их родителей. Это — не Википедия, которая перегружает несметным количеством терминов и разъяснений. Это — наглядная и информативная своего рода энциклопедия, которая расскажет, покажет максимально доступным языком о географии, о животных и местах их обитания, о культурных и исторических достопримечательностях», — написала на краудфандинговой площадке автор идеи.

Сумма объявленного сбора 550 тысяч рублей, на данный момент собрано 7 438 рублей. После запуска сайта будут постепенно добавляться новые слои: достопримечательности, география (горы, реки, озера, столицы, крупные города), а также традиционные для стран домашние животные.

По словам Гусевой, в дальнейшем она планируется запустить бесплатные виртуальные туры по зоопаркам, достопримечательностям, памятным и знаковым местам разных стран мира для тех, кто не может отправиться в офлайн-путешествие.

Напомним, в феврале новосибирские библиофилы собирали миллион на книжный фестиваль-перформанс.