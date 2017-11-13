 

Власти направят 1,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в Иркутской области

 13 ноября, 16:47
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Власти направят 1,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

По словам представителя Иркутской области в Совете Федерации РФ Виталии Шубы, в 2018 году регион дополнительно получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Irk.ru 13 ноября.

Решение о повышении зарплат бюджетникам было принято на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

«Совет Федерации последовательно выступает за распределение трансфертов регионам через закон о бюджете, а не дополнительные решения. Наши предложения услышаны: впервые за многие годы уже ко второму чтению бюджета РФ на 2018 год планируется распределить все 70 субсидий, которые выделяются регионам на различные цели. Это позволит субъектам уже на стадии формирования своих бюджетов точно знать, сколько денег они получат из федеральной казны», — процитировало издание слова Шубы.

Более 600 млн рублей из федерального бюджета Иркутская область получит на реализацию программы формирования современной городской среды, 477,3 млн рублей — на на строительство школы № 19 в Иркутске. Ещё 386 млн рублей будет направлено на стимулирование программ развития жилищного строительства в регионе в 2018 году.

Кроме того, за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала по итогам 2016 года в Иркутскую область направят 714,2 млн рублей. Общая сумма дотации составила 20 млрд рублей, её распределили между 40 регионами.

Напомним, в октябре врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил увеличить зарплаты бюджетникам в проекте областного бюджета на 2018 год.

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