Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко, узнал 13 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте телеканала ОТС.

Ранее в Новосибирске презентовали спортивный автомобиль Marussia, предполагалось, что в городе откроются их продажи.

Серию суперкаров Marussia выпустил российский щоумен Николай Фоменко, всего вышел 21 автомобиль. Они так и не поступили в серийный выпуск из-за нерентабельности проекта, все существующие образцы на данный момент находятся в частных коллекциях. Новосибирский бизнесмен Александр Сердцев выкупил всю линейку — шесть машин.

Мощность двигателя — 240 лошадиных сил, расход бензина — 12 литров на 100 километров. Тест-драйвы показали, что суперкар разгоняется до 300 километров в час, при этом одна из моделей может разогнаться до 100 километров в час за пять с половиной секунд. Болиды участвовали в гонке «Формула-1», однако, как сообщает портал «АвтоВзгляд», не принесли российским командам победы.

Напомним, в 2016 году житель Кузбасса приобрёл один из 31 Ferrari в России.