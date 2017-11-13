 

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

 13 ноября, 12:19
подходящие темы
Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia
Фото с сайта avtovzglyad.ru

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко, узнал 13 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте телеканала ОТС.

Ранее в Новосибирске презентовали спортивный автомобиль Marussia, предполагалось, что в городе откроются их продажи.

Серию суперкаров Marussia выпустил российский щоумен Николай Фоменко, всего вышел 21 автомобиль. Они так и не поступили в серийный выпуск из-за нерентабельности проекта, все существующие образцы на данный момент находятся в частных коллекциях. Новосибирский бизнесмен Александр Сердцев выкупил всю линейку — шесть машин.

Мощность двигателя — 240 лошадиных сил, расход бензина — 12 литров на 100 километров. Тест-драйвы показали, что суперкар разгоняется до 300 километров в час, при этом одна из моделей может разогнаться до 100 километров в час за пять с половиной секунд. Болиды участвовали в гонке «Формула-1», однако, как сообщает портал «АвтоВзгляд», не принесли российским командам победы.

Напомним, в 2016 году житель Кузбасса приобрёл один из 31 Ferrari в России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 ноября, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 9 октября, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 4 октября, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
самое популярное
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
присоединяйтесь!
    