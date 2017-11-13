Осуждённые за видеообращение Путину томские пенсионерки пожаловались на СК

Женщины, оштрафованные за запись видеообращения президенту России Владимиру Путину, пожаловались на то, что «очень сложно» записаться на приём к заместителю председателя следственного комитета России, который пройдёт в Томске, рассказала корреспонденту Сиб.фм 13 ноября Галина Шергина.

13 ноября томский следственный комитет разместил на своём сайте информацию о том, что 14 ноября заместитель председателя следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов проведёт приём местных жителей по вопросам и сообщениям о преступлениях и расследованиях уголовных дел. Для участия необходимо записаться до 18:00 13 ноября.

По словам Галины Шергиной, дозвониться по указанному телефону очень сложно: люди вынуждены бросить дела и ехать записываться лично.

«Я не могла дозвониться больше часа. А приехавшие на место люди видят, что сотрудники игнорируют телефонные звонки и не берут трубки. Ощущение такое, что они хотят сорвать работу комиссии и подставить Александра Бастрыкина (глава следственного комитета России — прим. Сиб.фм)», — добавила Шергина.

В июне Ленинский районный суд города Томска оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Галину Шергину, которая вместе с 12 другими людьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации. 5 июля была оштрафована Елена Сосулина. 24 июля скорая помощь увезла из зала суда Екатерину Гаврилину.

Женщинам всё же удалось записаться на приём 14 ноября, где они планируют требовать возбуждения уголовных дел после того, как пострадали «от рук коррумпированных чиновников». Шергина рассказала, что у неё «отобрали» половину земельного участка в центре города и продали его застройщику вместе с принадлежащими ей постройками.

«Никого из нас — участников протестов, которые вызвали эту комиссию в город, не известили о приёме, пояснив, что это надо безумной бабушке Шергиной. Но даже мне ничего не сообщили. Они сказали, что всё есть на сайте, а мы — пожилые и не умеем пользоваться этим всем», — сообщила Галина Шергина.

Напомним, что 12 октября осуждённые томские пенсионерки встретились с главой следственного комитета России Александром Бастрыкиным, который пообещал провести проверку по их делам и приехать в Томск в «ближайшее время».