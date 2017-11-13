В Новосибирске открыл двери для посетителей мультимедийный исторический парк-выставка «Россия — Моя история», работы над которым обошлись в 537 млн рублей, сообщил корреспондент Сиб.фм с открытия парка 13 ноября.

Открытие парка-музея, расположенного в здании гарнизонного Дома офицеров на территории Военного городка, 17, состоялось 12 ноября.

На открытии парка ожидали президента России Владимира Путина, но он не приехал. В открытии приняли участие полпред в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, которому и принадлежит идея создания парка. Сергей Меняйло отметил, что такой же парк-выставка готовится к открытию в Омске.

Музей включает четыре экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история. 1945–2016». Основой мультимедийных решений стали интересные факты, хроника событий, карты, фриз сопутствующих событий, инфографика, мультимедийные реконструкции. Над созданием парка-музея работали историки, кинематографисты, художники, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике.

Андрей Травников посоветовал посетить музей не только школьникам и студентам, но и взрослым.

«Я настоятельно приглашаю сюда и взрослых, потому что современное интерактивное оборудование позволяет здесь представить в разных форматах огромный массив исторической информации — и эта информация очень правдива, — отметил Травников. — Мы знаем, что в истории нашей страны были великие и знаковые события, которыми мы все гордимся, но в том числе были и тяжёлые страницы. Об этом тоже нужно знать. Мы не можем изменить нашу прошедшую историю, но можем повлиять на будущее. Для этого нужно опираться на наши достижения и делать выводы из исторического прошлого».

«Здесь интереснее, конечно, чем на уроках истории. Намного проще запоминается благодаря визуальному ряду, — рассказала корреспонденту Сиб.фм кадет Сибирского авиационного корпуса имени А. И. Покрышкина Дарья Иванова. — Здесь я узнала про хазаров — никогда про них не слышала, только про варяг. Было интересно посмотреть видео со сражениями, узнать новые факты о Древней Руси. Я обязательно сюда приду ещё, но с родителями. Это теперь некая достопримечательность нашего города».

Стоит отметить, что на реконструкцию и создание мультимедийного парка потратили 537 млн рублей, из них 107 млн рублей — средства компании «Газпром», остальные — из бюджета Новосибирской области.

В парке-музее запустили специальную акцию «Счастливый час». Каждую среду с 11:00 до 12:00 гости парка могут бесплатно посетить одну из четырёх мультимедийных экспозиций. Информацию о стоимости билетов и режиме работы можно узнать на официальном сайте музея и по телефону (383) 349-39-29.

Напомним, в октябре врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, ознакомившись с проектом парка «Россия — Моя история», обратил внимание на нехватку парковочных мест и внешний вид расположенных рядом зданий.