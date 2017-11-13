Пассажир микроавтобуса погиб после столкновения с «КамАЗом» под Новосибирском

Авария произошла на 1 246-м километре трассы «Иртыш»; «КамАЗ» ехал из Омска в Новосибирск, когда столкнулся со встречным микроавтобусом марки «Тойота», узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Пассажир микроавтобуса погиб на месте аварии от полученных травм. Врачи доставили водителя в больницу. Сотрудникики ГИБДД работали на месте аварии ДТП, чтобы выяснить причины и обстоятельства столкновения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался пассажир „Тойоты“. Водитель данного транспортного средства с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Напомним, что в июле иномарку зажало между грузовиком и кроссовером, в ДТП погибла 12-летняя девочка, водитель и второй ребёнок были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.