 

Пассажир микроавтобуса погиб после столкновения с «КамАЗом» под Новосибирском

 13 ноября, 09:01
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Пассажир микроавтобуса погиб после столкновения с «КамАЗом» под Новосибирском
Фото с сайта astromeridian.ru

Авария произошла на 1 246-м километре трассы «Иртыш»; «КамАЗ» ехал из Омска в Новосибирск, когда столкнулся со встречным микроавтобусом марки «Тойота», узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Пассажир микроавтобуса погиб на месте аварии от полученных травм. Врачи доставили водителя в больницу. Сотрудникики ГИБДД работали на месте аварии ДТП, чтобы выяснить причины и обстоятельства столкновения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался пассажир „Тойоты“. Водитель данного транспортного средства с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Напомним, что в июле иномарку зажало между грузовиком и кроссовером, в ДТП погибла 12-летняя девочка, водитель и второй ребёнок были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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