 

Пингвины в Новосибирском зоопарке начали строить любовные гнёзда

 13 ноября, 13:40
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Пингвины в Новосибирском зоопарке начали строить любовные гнёзда
Фотографии с сайта zoonovosib.ru

В Новосибирском зоопарке у пингвинов Гумбольдта начался брачный период — они начали обустраивать гнёзда в искусственной скале при помощи сотрудников зоопарка, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы зоопарка 13 ноября.

Восемь пингвинов Гумбольдта живут в зоопарке. Большинство из них достигли возраста половой зрелости. На данный момент у птиц формируются пары.

«Инстинкт говорит им, что пора обустраивать место для выведения потомства. В природе представители данного вида устраивают гнезда в слое высохшего гуано (помёт морских птиц), в расщелинах скал, в небольших норах или ямках. Выбрав укромное место, они несут туда камешки, веточки, травинки — то, что найдут», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, вольер пингвинов Гумбольдта был оборудован с учётом их потребностей. Птицы могут построить гнёзда в углублениях и маленьких пещерках искусственной скалы. Сотрудники зоопарка принесли им строительный материал — веточки и палочки. Птицы приступили к строительству гнёзд.

«Мы решили не рисковать и помогли птицам сделать всё так, чтобы в будущем каждое гнездо удержало яйца, не дало им скатиться в воду. У пингвинов Гумбольдта строительством гнезда занимаются и самка, и самец. Самец может работать даже больше самки. Они придирчиво выбирают веточки и аккуратно их укладывают», — рассказали в пресс-службе.

Все пингвины, проживающие в зоопарке, относятся к одной группе. Эти птицы отличаются крепкими семейными связями. То, что наблюдается сейчас — ухаживания, строительство гнёзд — можно смело назвать началом долгих отношений.

Напомним, в сентябре Новосибирский зоопарк построил джунгли и гимнастический зал для обезьян.

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