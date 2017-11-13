Полицейские нашли у новосибирского пенсионера склад оружия

Новосибирский пенсионер хранил у себя дома патроны, запалы для гранат, ружья и пистолеты, узнал корреспондент Сиб.фм 13 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Правоохранители провели обыск у 60-летнего мужчины дома и изъяли металлический ящик с 82 запалами для гранат и 15 патронами для нарезного огнестрельного оружия.

Также сотрудники Росгвардии забрали два гладкоствольных ружья, два травматических пистолета и 40 патронов. Уголовное дело возбуждено по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы.

«Поступила оперативная информация о том, что мужчина хранит оружие. Гранат у него не было, были только запалы для них. Сами по себе они безобидны, но запрещены к обороту у рядовых граждан. Где он взял их и для чего, предстоит выяснить. Остальное оружие у него было зарегистрировано», — рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник отделения организации взаимодействия со СМИ регионального управления МВД Антон Сурнин.

Напомним, что в июле полицейские в Иркутске задержали автомобиль, в котором было обнаружено четыре обреза охотничьих ружей и маска с прорезями для глаз.