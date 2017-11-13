 

Преподаватели без опыта работы востребованы в Новосибирске — аналитики

 13 ноября, 11:17
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Преподаватели без опыта работы востребованы в Новосибирске &mdash; аналитики
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске самыми популярными вакансиями в категориях «Наука» и «Образование» стали специалисты в таких областях, как преподавание, языки, гуманитарные и инженерные науки, информационные системы, узнал корреспондент Сиб.фм 13 ноября из сообщения пресс-службы сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

В сравнении с прошлым годом количество вакансий в сфере науки и образования выросло на 43 %. Самую высокую среднюю зарплату в этих областях предлагают в Новосибирске — 32 тысячи рублей. В Улан-Удэ, Омске и Томске предлагаемая средняя зарплата — около 30 тысяч рублей. Специалисты в Кемерове, Новокузнецке и Барнауле будут получать около 20 тысяч рублей, в Красноярске — 27,5 тысячи рублей, а в Иркутске — 25 тысяч рублей.

«Несмотря на то, что вакансий для преподавателей больше всего, — прокомментировала руководитель пресс-службы по Сибирскому федеральному округу HeadHunter Елена Таращук, — становится всё больше предложений из научной сферы. Например, в этом году в Красноярске искали токсиколога, инженера биотестирования в Барнауле, эмбриолога и микробиолога в Новосибирске, экспертов по нефтепромыслу в Томске, генетиков в Омске, инженеров пробирного анализа в Улан-Удэ, почвоведов в Кузбассе, химиков в Иркутске. Конечно, это далеко не полный список».

Она отметила, что в научно-образовательной сфере 38 % всех предложений для кандидатов без опыта работы в Новосибирске. В остальных городах Сибири таких предложений не более 24 %. Также в последние годы растёт количество предложений для научных специалистов. Аналитики связали это с развитием биотехнологий.

Напомним, что в октябре аналитики выбрали вакансии с зарплатой выше 150 тысяч рублей в Новосибирске.

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