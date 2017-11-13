 

Сибирские педагоги обсудили, как вынести немецкий язык из класса в жизнь

 13 ноября, 18:30
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Сибирские педагоги обсудили, как вынести немецкий язык из класса в жизнь
Фото предоставлено организаторами

В Новосибирске состоялся III Сибирский день учителя немецкого языка — педагоги обменивались опытом преподавания иностранных языков с коллегами из Германии, узнал 13 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Гёте-Института в Новосибирске.

На тематической встрече были педагоги из Новосибирска, Барнаула, Омска, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Томска, Абакана и Улан-Удэ. Всего собралось около 300 участников.

«Немецкий движет Сибирью: прочь из учебного класса — прямо в жизнь!» — под таким девизом педагоги обсуждали новейшие методики преподавания иностранного языка.

Как подчеркнули организаторы, главной целью проведения Сибирского дня учителя немецкого языка наряду с обменом опытом являлась демонстрация свежих идей и способов обучения, приближенных к реальным языковым ситуациям.

Одной из ведущих тем пленарного заседания в первой части стало внедрение иностранного языка в предметное обучение. В Германии оно практикуется с 1969 года: ученики изучают, к примеру, географию не на родном немецком языке, а на иностранном.

Гости из Германии — профессор Вестфальского университета имени Вильгельма (Мюнстер) Доминик Румлих и преподаватель Гимназии имени Эрнста Морица Арндта (Бонн) Дагмар Остерло — поделились собственным опытом внедрения методики двуязычного предметного обучения CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Сформировать новый взгляд на классический школьный предмет учителям немецкого языка помогли мастер-классы: художественное оформление книг, творческая интерпретация стихотворений, настольные игры, популярные сериалы, кулинарная мини-школа и театр импровизаций.

В рамках встречи прошла «Ярмарка возможностей», на которой представители Гёте-Института в Новосибирске, Германской службы академических обменов (DAAD), Центрального управления зарубежных школ (zfa), Центров изучения немецкого языка в Академгородке и НГТУ поделились своими методиками преподавания.

Кроме того, ведущие немецкие издательства Cornelsen, Hueber, Schubert, Klett, Langenscheidt и магазин иностранной книги «Магеллан» продемонстрировали современную учебную и методическую литературу.

Напомним, в октябре в Новосибирске открылась выставка остросоциальных компьютерных игр.

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