 

Специалисты обнаружили у найденных на Байкале погибших нерп вирусы энтерита и гепатита

 13 ноября, 19:12
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Специалисты обнаружили у найденных на Байкале погибших нерп вирусы энтерита и гепатита
Фото с сайта pixabay.com

Западно-Байкальская природоохранная прокуратура завершила проверку массовой гибели байкальской нерпы; специалисты нашли во взятых пробах погибших животных антигены гепатита и энтерита, узнал корреспондент Сиб.фм 13 ноября из сообщения региональной прокуратуры.

Специалисты взяли пробы воды в местах обитания погибших животных и не нашли признаков химического загрязнения Байкала и отравления нерпы.

«Патологоанатомическое вскрытие констатирует целостность внутренних органов исследованных туш нерпы, а также отсутствие признаков незаконной добычи», — сказано в сообщении.

Специалисты исследовали 15 проб, взятых у туш погибших нерп, в 11 из них они нашли антиген энтерита, в трёх — антиген парвовирусного гепатита. Вируса чумы плотоядных не выявлялось. В настоящее время учёные исследуют пробы на наличие других инфекций.

Сотрудники Лимнологического института СО РАН также не нашли признаки негативного воздействия, которые могли бы стать причиной гибели нерпы.

«В целях недопустимости использования местными жителями в пищевых целях мяса и жира погибших нерп прокуратурой Иркутской области на внеочередном заседании общественного экологического совета дано поручение уполномоченным и контролирующим органам разработать согласованную программу. В ней должен быть разработан комплекс мер, направленных на противодействие негативным последствиям, связанным с гибелью Байкальской нерпы», — сказано в сообщении.

Также экологи планируют исследовать живых представителей популяции байкальской нерпы.

Напомним, что 31 октября государственные инспекторы обнаружили несколько десятков туш байкальских тюленей в Иркутской области — расследование их гибели взяла под контроль природоохранная прокуратура. 3 ноября стало известно, что 80 % найденных мёртвых нерп были беременны.

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