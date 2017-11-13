Томские палеонтологи изучили яйцо динозавра и нашли сходство с современными птицами

Учёные изучили найденное в Кемеровской области яйцо, которое, по их мнению, принадлежит хищным динозаврам, и обнаружили признаки сходства с современными птицами, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского госуниверситета (ТГУ) 13 ноября.

В начале ноября в журнале Historical Biology были опубликованы результаты исследования палеонтологов ТГУ, СПбГУ, Зоологического музея РАН и Палеонтологического института РАН, которые подтвердили, что найденное несколько лет назад на местонахождении Шестаково-3 яйцо принадлежит хищным динозаврам — троодонтидам, которых считают предками современных птиц.

Яйцо обнаружил Евгений Мащенко из Палеонтологического института РАН Москвы во время совместной экспедиции по гранту National Geographic. Диаметр яйца в поперечнике составляет два сантиметра. Взрослые троодонтиды достигали примерно одного метра высотой.

«Яйцо находилось в слое плотных красноватых глин, и заметить его было крайне сложно, поскольку виднелся лишь контур из скорлупок. Эта находка — огромное везение, поскольку для России она является первой и пока единственной», — рассказал научный сотрудник лаборатории континентальных систем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов.

Фото с сайта tsu.ru

По мнению учёных, примерный возраст находки составляет около 100 миллионов лет. Эмбрион древнего животного не сохранился, потому что кладка яиц динозавра, находившаяся в пойме древней реки, была разрушена во время половодья. При этом изучение шлифов — тонких срезов — под электронным микроскопом показало высокое сходство их структуры со строением скорлупы яйца современных птиц. Это наблюдение подтверждает, что все пернатые, обитающие на Земле, являются потомками хищных динозавров, которые в процессе эволюции изменили облик и утратили зубы.

Напомним, в августе томские палеонтологи во время экспедиции в Ачинском районе Красноярского края обнаружили останки динозавров, а над ними — горизонт с костями мамонтов.