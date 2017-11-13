 

Врачи новосибирской областной больницы провели «День белого лепестка»

 13 ноября, 18:23
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Врачи новосибирской областной больницы провели «День белого лепестка»
Фото Валерия Кламма предоставлены пресс-службой больницы

Областной перинатальный центр при Государственной Новосибирской областной клинической больнице отметил Международный день недоношенных детей, учреждённый в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорождёнными, передаёт корреспондент Сиб.фм по итогам мероприятия.

Больница ежегодно отмечает этот праздник, потому что он значим как для родителей, так и для врачей. Врачи отмечают, что рождение детей с низкой и экстремально низкой массой тела остаётся важной проблемой из-за постоянного роста численности преждевременных родов. В 2012 году Россия перешла на новые критерии регистрации детей: теперь младенцев врачи отслеживают с 22 недель в утробе и начиная с веса в 500 грамм. Эти изменения поставили перед медиками новую задачу — научиться выхаживать детей, которых раньше считали нежизнеспособными.

Для выхаживания младенцев, чьё тело неспособно самостоятельно вырабатывать тепло, используется современная дорогостоящая аппаратура, но и она не способна гарантировать успешное развитие и реабилитацию ребёнка.

«У них ещё не функционируют нормально органы и системы, потому что природой не предусмотрено рождение в столь ранний срок. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому получают, как правило, специальную дыхательную поддержку. Они не могут удерживать температуру тела. И сосательный рефлекс у недоношенных младенцев появляется гораздо позднее. Поэтому необходим круглосуточный контроль со стороны персонала и человеческое тепло, забота», — отметила главный неонатолог Новосибирской области Ольга Быкадорова.

В честь праздника сотрудники перинатального центра пригласили аниматоров в костюмах известных мультипликационных персонажей и организовали шведский стол для гостей. На мероприятие пришли семьи детей, родившихся раньше срока. Для малышей больница устроила конкурсную программу и дискотеку.

Напомним, что в октябре московский профессор провёл показательную операцию хронического гнойного отита для врачей новосибирской областной больницы.

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