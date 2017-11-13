Выпускавший вещества для химоружия завод в Иркутской области превратили в музей мышьяка

Музей расположен в городе Свирске на базе Ангарского металлургического завода, который до 1949 года производил отравляющие вещества в военных целях, химическое загрязнение триоксидом мышьяка сказалось на местных жителях: содержание яда в их волосах в четыре раза превышает норму, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 13 ноября.

Подобный музей открылся в России впервые, он рассчитан на две тысячи посетителей в год. Правительство Иркутской области уверено, что музей мышьяка станет одним из важных для региона объектов промышленного туризма, на который сейчас делается упор властями.

«В Иркутской области есть потенциал для развития этого направления. Так, на семи предприятиях региона разработаны экскурсионные программы для туристов», — рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Музей расположен на базе Ангарского металлургического завода, в середине XX века предприятие производило отравляющие вещества, которые впоследствии использовались для создания химического оружия. После закрытия завод на протяжении 70 лет являлся источником загрязнения, которое достигло 13 гектаров, где на каждый килограмм грунта приходился один грамм яда.

Последствия загрязнения удалось ликвидировать в 2013 году. Этой долгой борьбе посвящён один из пяти залов нового музея. В других секторах можно будет увидеть фигуры великих отравителей Средневековья, узнать о структуре химического элемента (As) и об истории Ангарского металлургического завода.

Напомним, что управление Россельхознадзора Красноярского края выявило в Берёзовском районе отравленные мышьяком и фтором сельхозугодия.