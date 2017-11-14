 

Алтайский участковый попался на «закладках» с синтетическими наркотиками

 14 ноября, 19:03
подходящие темы
Алтайский участковый попался на «закладках» с синтетическими наркотиками
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю задержали в Барнауле местного участкового, который подозревается в распространении синтетических наркотиков через систему «закладок», узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября из сообщения регионального следкома.

По данным следствия, 12 ноября полицейский, работавший в Ленинском районе Барнаула, разложил по 16 уличным тайникам дозы наркотиков, предназначавшиеся для продажи. Во время личного досмотра участкового в ходе задержания у него было обнаружено ещё несколько доз «синтетики».

Общий вес изъятого наркотика составил около восьми граммов, что квалифицируется как крупная партия. В отношении 32-летнего полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Попытка незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи — 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Красноярске к трём годам и двум месяцам лишения свободы был приговорён бывший сотрудник полиции, который помог своим знакомым изготовить крупную партию амфетамина, а затем пять лет скрывался в Эквадоре.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 16 августа, 12:35 • интервью

Un gringo es periodista

Дмитрий Беляев — о том, каково работать журналистом в Мексике и какая еда всегда должна быть на столе.

По самое запрещено

 21 июля, 12:53 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
самое популярное
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
присоединяйтесь!
    