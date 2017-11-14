Алтайский участковый попался на «закладках» с синтетическими наркотиками

Сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю задержали в Барнауле местного участкового, который подозревается в распространении синтетических наркотиков через систему «закладок», узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября из сообщения регионального следкома.

По данным следствия, 12 ноября полицейский, работавший в Ленинском районе Барнаула, разложил по 16 уличным тайникам дозы наркотиков, предназначавшиеся для продажи. Во время личного досмотра участкового в ходе задержания у него было обнаружено ещё несколько доз «синтетики».

Общий вес изъятого наркотика составил около восьми граммов, что квалифицируется как крупная партия. В отношении 32-летнего полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Попытка незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи — 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Красноярске к трём годам и двум месяцам лишения свободы был приговорён бывший сотрудник полиции, который помог своим знакомым изготовить крупную партию амфетамина, а затем пять лет скрывался в Эквадоре.