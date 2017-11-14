Благотворительные фонды Новосибирска подписали декларацию против мошенников

Для борьбы с уличными мошенниками представители благотворительных фондов Новосибирска подписали декларацию о добросовестности, передаёт 14 ноября корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в благотворительном фонде «Созвездие сердец».

14 ноября в ресурсном центре «Созвездие сердец» восемь новосибирских благотворительных фондов подписали «Декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки». Данная декларация была инициирована крупными московскими фондами, на данный момент её подписали более 250 городов по всей России.

«Это очень важное подписание для регуляции некоммерческих организаций. Нам бы хотелось, чтобы у нас развивалась умная, сознательная благотворительность. Мы все заметили, что в Новосибирске участились случаи мошенничества, связанные со сбором пожертвований», — отметила президент межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных иннициатив» Елена Малицкая.

На пресс-конференции спикеры рассказали, что мошенники на улице собирают деньги от имени как несуществующих, так и известных фондов. Благотворительные фонды Новосибирска видят единственный способ борьбы с мошенничеством в добровольном отказе от сбора средств на улицах города.

«Наш фонд готов пожертвовать таким видом сбора средств, лишь бы тема благотворительности никак не пересекалась с темой мошенничества. Люди когда-нибудь поймут, что не стоит давать деньги на улице», — объяснила свою позицию директор БФ «Солнечный город» Марина Аксёнова.

Сбор средств в ящик-копилку возможен только в рамках заявленного мероприятия. Также надёжными являются стационарные копилки, установленные по договору в учреждениях и организациях города. При этом прозрачный ящик должен быть закрыт на замок и опечатан печатью организации.

Подписать декларацию можно после процедуры проверки на случаи мошенничества и добросовестность организации в целом. Полный список организаций, подписавших декларацию, можно найти на сайте «Все вместе».

Напомним, в начале ноября фестиваль «Бизнес PRODOBRO» собрал социальных предпринимателей в Новосибирске.