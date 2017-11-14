 

Лебеди прилетели зимовать на алтайское незамерзающее озеро

 14 ноября, 07:07
подходящие темы
Лебеди прилетели зимовать на алтайское незамерзающее озеро
Фото с сайта globallookpress.com

Около 50 лебедей-кликунов прилетели на зимовку на озеро Светлое в заказник «Лебединый» Алтайского края, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информагентства «Интерфакса» 14 ноября.

Вода в озере Светлом не замерзает благодаря тёплым ключам под землёй. На озере есть смотровая площадка, егеря подкармливают птиц. Для зимующих лебедей в Алтайском крае ежегодно заготавливают 20 тонн зерновой смеси, состоящей из овса, пшеницы и ячменя.

«В настоящий момент птицы начали слетаться на озеро. Пока насчитываю около 50 лебедей, но они продолжают прилетать, так будет до наступления зимних холодов, примерно до конца ноября. В прошлом году их собралось более 700 особей. Мы готовим смотровую площадку, корма для птиц уже заготовлены», — цитирует агентство егеря заказника «Лебединый» Владимира Никулинского.

В честь прилёта лебедей 16-17 декабря пройдёт праздник «Алтайская зимовка», который даст начало зимнему туристическому сезону.

Напомним, в октябре 2016 года истреблённые лебеди-кликуны вернулись в Иркутскую область спустя 50 лет.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 октября, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 9 октября, 11:37 • интервью

Голым по джунглям

Британский экстремал Эд Стаффорд о том, как он первым в мире прошёл вдоль всей Амазонки, и других экспериментах по выживанию.
 4 октября, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
самое популярное
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
присоединяйтесь!
    