Лебеди прилетели зимовать на алтайское незамерзающее озеро

Около 50 лебедей-кликунов прилетели на зимовку на озеро Светлое в заказник «Лебединый» Алтайского края, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информагентства «Интерфакса» 14 ноября.

Вода в озере Светлом не замерзает благодаря тёплым ключам под землёй. На озере есть смотровая площадка, егеря подкармливают птиц. Для зимующих лебедей в Алтайском крае ежегодно заготавливают 20 тонн зерновой смеси, состоящей из овса, пшеницы и ячменя.

«В настоящий момент птицы начали слетаться на озеро. Пока насчитываю около 50 лебедей, но они продолжают прилетать, так будет до наступления зимних холодов, примерно до конца ноября. В прошлом году их собралось более 700 особей. Мы готовим смотровую площадку, корма для птиц уже заготовлены», — цитирует агентство егеря заказника «Лебединый» Владимира Никулинского.

В честь прилёта лебедей 16-17 декабря пройдёт праздник «Алтайская зимовка», который даст начало зимнему туристическому сезону.

Напомним, в октябре 2016 года истреблённые лебеди-кликуны вернулись в Иркутскую область спустя 50 лет.