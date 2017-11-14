Морозы до −39 °С придут в Иркутскую область в середине ноября

В Иркутской области в ближайшие дни ожидаются морозы до −39 °С; аномальные для ноября температуры коснутся северных, верхнеленских, Киренского, Усть-Кутского и Катангского районов, узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября из сообщения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу метеорологов, 15 ноября в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью снег, утром при прояснении туман. Порывы ветра будут достигать днём до 14 м/с.

Температура воздуха в верхнеленских, Киренском, Усть-Кутском и Катангском районах ночью будет достигать −27...-32 °С, при прояснении −34...-39 °С, днём −8...-13 °С. В Иркутске ночная температура воздуха опустится до −17...-19 °С, днём он прогреется до −6...-8 °С.

Согласно прогнозу, в северных и верхнеленских районах Иркутской области ночные морозы до −38...-39 °С сохранятся 16 и 17 ноября.

Напомним, в середине ноября синоптики прогнозировали в Новосибирской области метели и похолодание до −22 °С.