 

Новосибирская горнолыжка будет недоступна для массового катания до конца декабря

 14 ноября, 16:28
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Новосибирская горнолыжка будет недоступна для массового катания до конца декабря
Фото Алёны Мартыновой

Директор спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду Новосибирской области Антон Благовидов заявил, что горнолыжный комплекс «Горский» в Новосибирске откроется для массового катания не раньше 25 декабря из-за плотного графика соревнований, сообщил корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в «Интерфаксе» 14 ноября.

Антон Благовидов отметил, что снег в этом году выпал «по графику», система оснежения работает, техника готова к работе, тренерский состав обучен. Но для массового катания склоны «Горского» будут закрыты вплоть до конца декабря.

«Массовое катание у нас начнётся только после 25 декабря, к сожалению, — сказал Благовидов. — Причина очень простая: в декабре плотный график всероссийских и областных соревнований. Все субботы и воскресенья заняты проведением этих соревнований. У нас будет 9-10 декабря этап кубка России по сноуборду, через неделю — первенство Новосибирской области, а 21-24 декабря пройдут всероссийские соревнования памяти Полины Петроченко, где будут участвовать порядка 200 юных спортсменов. Как зрителей всех приглашаем. Но, к сожалению, качественные услуги по прокату на горе мы не можем предоставить. Слишком много подготовительных работ к всероссийским соревнованиям — все склоны будут заняты».

Напомним, в октябре в сети появился видеоролик, на котором человек в костюме медведя катается по центральным улицам Новосибирска на сноуборде, зацепившись тросом за машину.

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