 

Новосибирские инноваторы получили более 400 млн рублей микрозаймов от правительства региона

 14 ноября, 18:05
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Новосибирские инноваторы получили более 400 млн рублей микрозаймов от правительства региона
Фото Григория Крониха

Государственный Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области выдал более 2 млрд рублей за семь лет, каждый пятый микрозайм от 1 до 3 млн рублей брали на наукоёмкое и промышленное производство, медицину и социальные услуги, узнал 14 ноября корреспондент Сиб.фм в МКК «Фонд микрофинансирования НСО».

Фонд микрокредитования при Минпромторге Новосибирской области выдал 272 микрозайма на 348 млн рублей с января по ноябрь 2017 года. Большинство микрозаймов объёмом от 1 до 3 млн рублей было выдано предприятиям сферы оптовой и розничной торговли.

В 2016 году предприятия малого и среднего бизнеса получили около 400 займов на 492 млн рублей. Всего с 2010 года фонд профинансировал более тысячи проектов на сумму около 2 млрд рублей.

Чаще всего услугами фонда пользовались предприятия сферы оптовой и розничной торговли, это 43 % займов по ставке в 10 % годовых на срок до двух лет.

«Чаще всего средством обеспечения микрозаймов является транспорт, реже — коммерческая недвижимость и поручительство юридических лиц. Обычно мы применяем комбинацию обеспечения — транспорта и поручительства», — рассказал Сиб.фм исполнительный директор МКК «Новосибирский областной фонд микрофинансирования» Александр Кангро.

Около 20 % заёмщиков работают в сфере науки, обрабатывающих производств, медицины и социальных услуг, пояснили в фонде. Около 12 % займов приходится на строительство, более 8,5 % — на сельское хозяйство.

«Большинство займов мы выдаём на сумму от 1 до 3 млн рублей. В новом году сумма может вырасти до 5 млн рублей», — отметил Александр Кангро.

По словам финансиста, востребованность госмикрозаймов среди малого и среднего бизнеса высокая. Скорее всего в Новосибирске найдутся предприниматели, готовые предоставить обеспечение под сумму в 5 млн рублей. Решение о расширении лимитов должны принять депутаты Госдумы РФ до конца 2017 года.

Микрозаймы наукоёмким и обрабатывающим производствам, медицинским предприятиям и бизнесу сферы социальных услуг предоставляются по ставке в 8,5 % годовых. Сайт МКК Фонда микрофинансирования НСО также сообщает, что для такой категории заёмщиков сроки увеличены до трёх лет.

Напомним, что в ноябре 300 пожертвований выпускников физматшколы НГУ заменили ей господдержку учеников.

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