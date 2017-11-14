 

Президент РФ наградил томского физика за безотходную основу томографов Новосибирска

 14 ноября, 16:25
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Президент РФ наградил томского физика за безотходную основу томографов Новосибирска
Фото пресс-службы ТПУ

Томский учёный Виктор Скуридин получил благодарность за безотходное производство изотопа урана технеция-99m для онкологии и кардиологии, благодарность получила организатор 21 международной лаборатории Ольга Коваленко, узнал 14 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Сотрудник лаборатории Томского политехнического университета с 47-летним опытом Виктор Скуридин получил благодарность президента РФ Владимира Путина. Учёного отметили за работу на единственном университетском ядерном реакторе в России.

Виктор Скуридин разработал технологию безотходного производства генераторов технеция-99m — основы клинических исследований и диагностики рака и заболеваний сердца. Физик-ядерщик предложил использовать радионуклид таллия-199 и создал два диагностических препарата для кардиологии, а также радионуклид йода-123 и четыре его радиофармпрепарата для онкологии.

Препараты поставляются в больницы и медицинские НИИ Новосибирска и Томска. Преимуществом технеция-99м является малый период полураспада за шесть часов и совсем слабое облучение пациента. Один генератор технеция в медучреждении работает в течение двух недель, а затем его возвращают производителю для переработки.

Внутри генератора остаётся изотоп молибден-98, который не преобразовался в молибден. Томские политехники научились регенерировать молибден-98 из отработанных генераторов и жидких радиоактивных отходов, а затем возвращать его в производство до последнего милиграмма. По словам физиков, это достаточно выгодно, поскольку один миллиграмм обогащённого молибдена-98 стоит около 2 долларов.

Начальник информационно-аналитического отдела ТПУ Ольга Коваленко также получила благодарность за 40-летнюю работу в университете, которая помогла организовать 21 международную лабораторию с учёными из стран США, Германии, Исландии, Китая, Израиля и Армении.

Напомним, что в ноябре технологию для титановых смартфонов будущего предложили учёные Красноярска.

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