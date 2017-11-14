 

Власти ввели карантин в трёх районах Новосибирской области из-за бешенства

 14 ноября, 13:51
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Власти ввели карантин в трёх районах Новосибирской области из-за бешенства
Фото Вячеслава Береснева

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников установил карантин в сёлах Чумашки Купинского района, Убинское Убинского района, а также в Новом Вокзале и Красной Сибири Кочковского района, узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября, ознакомившись с распоряжениями на сайте областного правительства.

Карантин введён с 13 ноября по 13 января 2018 года. В этот период будут действовать запреты на проведение выставок собак и кошек, выводов и натаски собак, торговлю домашними животными, а также на вывоз собак и кошек за пределы территории посёлков и отлов диких животных.

Департамент по охране животного мира Новосибирской области должен будет принять меры по «недопущению контактов диких хищников с безнадзорными кошками и собаками», и снизить численность диких хищников — лисиц и корсаков.

Управление ветеринарии Новосибирской области разработает план по ликвидации очага и предупреждению новых случаев болезни на территории неблагополучных населённых пунктов.

Напомним, что в августе 2017 года в Чулымском районе Новосибирской области власти объявляли карантин по бешенству, тогда основную угрозу представляли лисицы.

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