 

Власти Новосибирской области за две недели решат проблему с инъекциями инсулина в детских садах

 14 ноября, 18:27
подходящие темы
Власти Новосибирской области за две недели решат проблему с инъекциями инсулина в детских садах
Фото с сайта pixabay.com

Заместитель врио губернатора Новосибирской области Александр Титков заявил, что до конца ноября будет решена проблема с медицинским персоналом в детских садах, который сможет проводить инсулинотерапию, узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября, побывав на дискуссии, посвящённой проблемам людей с сахарным диабетом.

Организаторы встречи, межрегиональная общественная организация по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь», рассказали о том, что дети не могут посещать детские сады из-за потребности в регулярных инъекциях инсулина.

Сотрудники томского благотворительного фонда обратились с этой проблемой в Росздравнадзор. По словам представителя фонда, в ведомстве пояснили, что если медицинская сестра дошкольного учреждения имеет квалификацию «Сестринское дело в педиатрии», то она может осуществлять инсулинотерапию. Медику за это доплачивать не будут, поэтому от регионального бюджета не потребуется затрат.

«Я думаю, что мы пойдём по пути Томска. Для правительства Новосибирской области финансового вопроса нет. Нам нужен ясный понятный алгоритм, подготовленность медсестры, которая находится в штате учреждения. Никаких проблем не будет с изысканием средств для оплаты услуг медсестёр, связанных с уколами терапии (инсулинотерапии — прим. Сиб.фм) для детей, посещающих детские сады. До конца ноября 2017 года этот вопрос будет решён», — пообещал Александр Титков.

Напомним, что в июле учёные из Новосибирска разрабатывали новый метод диагностики сахарного диабета с помощью терагерцевого диапазона.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 ноября, 16:13 • репортаж

Молодые поэты — единому народу

Как в Советском районе Новосибирска провели поэтическую акцию ко Дню народного единства.
 10 ноября, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.

Не каждый презерватив гондон!

 7 ноября, 11:31 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
самое популярное
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
присоединяйтесь!
    