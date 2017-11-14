Власти Новосибирской области за две недели решат проблему с инъекциями инсулина в детских садах

Заместитель врио губернатора Новосибирской области Александр Титков заявил, что до конца ноября будет решена проблема с медицинским персоналом в детских садах, который сможет проводить инсулинотерапию, узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября, побывав на дискуссии, посвящённой проблемам людей с сахарным диабетом.

Организаторы встречи, межрегиональная общественная организация по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь», рассказали о том, что дети не могут посещать детские сады из-за потребности в регулярных инъекциях инсулина.

Сотрудники томского благотворительного фонда обратились с этой проблемой в Росздравнадзор. По словам представителя фонда, в ведомстве пояснили, что если медицинская сестра дошкольного учреждения имеет квалификацию «Сестринское дело в педиатрии», то она может осуществлять инсулинотерапию. Медику за это доплачивать не будут, поэтому от регионального бюджета не потребуется затрат.

«Я думаю, что мы пойдём по пути Томска. Для правительства Новосибирской области финансового вопроса нет. Нам нужен ясный понятный алгоритм, подготовленность медсестры, которая находится в штате учреждения. Никаких проблем не будет с изысканием средств для оплаты услуг медсестёр, связанных с уколами терапии (инсулинотерапии — прим. Сиб.фм) для детей, посещающих детские сады. До конца ноября 2017 года этот вопрос будет решён», — пообещал Александр Титков.

Напомним, что в июле учёные из Новосибирска разрабатывали новый метод диагностики сахарного диабета с помощью терагерцевого диапазона.