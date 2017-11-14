 

Водитель иномарки сбил пенсионерку с четырьмя школьниками в Кузбассе

 14 ноября, 14:58
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Водитель иномарки сбил пенсионерку с четырьмя школьниками в Кузбассе
Фото с сайта 42.мвд.рф

В Кемеровской области водитель BMW сбил пенсионерку, которая вела четверых детей в школу; один ребёнок умер до приезда скорой помощи, узнал 14 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошёл утром во вторник, 14 ноября, в городе Берёзовском Кемеровской области. 68-летняя женщина вела в школу двоих внуков и двух соседских детей.

Они шли по обочине навстречу двигавшемуся транспорту, когда появившийся на дороге BMW 735 сбил их. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате семилетняя девочка от полученных травм погибла, а пенсионерка и трое детей были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«На автомобиле „BMW“ была установлена резина с разным рисунком протектора и разной степенью морозостойкости, то есть на одном из колёс была летняя рещина. Это нарушение пункта 5.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещено использование транспортных средств», — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Павел Подбородников.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося будут проведены судебная медицинская и автотехническая экспертизы. На данный момент известно, что по показаниям алкотестера водитель был трезв.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Напомним, в конце октября мужчина погиб и пострадали дети в ДТП с участием маршрутки в Омске.

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