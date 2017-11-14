 

Врио губернатора Красноярского края предложил назвать мост через Енисей в честь Николая II

 14 ноября, 10:08
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Врио губернатора Красноярского края предложил назвать мост через Енисей в честь Николая II
Четвёртый автомобильный мост через Енисей, фото с сайта krskstate.ru

Новый автомобильный мост в Красноярске может быть назван в честь последнего российского императора Николая II, этот вариант названия одобрил врио губернатора края Александр Усс, узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября из сообщения телеканала ТВК.

Мост через Енисей был открыт в октябре 2015 года, однако официального названия до сих пор так и не получил. В ходе строительства он именовался Четвёртым, в опросах на сайте мэрии и в СМИ среди наиболее популярных вариантов названия были «Афонтовский» — в честь горы, у подножия которой расположен один из съездов моста, и «Николаевский» — по названию Николаевской слободы, возникшей вдоль железной дороги в конце XIX века и названной в честь Николая II.

Во время инспекции к месту строительства нового съезда с моста Александр Усс обратился к властям города с предложением выбрать наконец официальное название для сооружения.

«Давайте мост как-то назовём хотя бы. Вы почему мост не придумали назвать? Я вот своим водителям, кстати говоря, когда мы сюда едем, говорю: „Поедем через Николаевский“. А вы что-то затянули с каким-то конкурсом. Я ничего не навязываю, вы имейте в виду. Но четвёртый мост — это как-то, ну, наверное, не то, чего достоен этот мост», — отметил врио.

По словам Усса, название моста в любом случае должно отражать «историю этого места и уважение к людям, которые здесь жили многие десятилетия». В завершение он поручил мэру Красноярска Сергею Ерёмину «придумать» конкурс на название, уточнив, что сам он голосует за вариант «Николаевский».

Напомним, в июле в Новосибирске был открыт памятник Николаю II и цесаревичу Алексею.

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