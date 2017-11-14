Врио губернатора НСО Травников учтёт мнение московских экспертов по развитию региона

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обсудил формирование стратегии региона с Алексеем Кудриным, а научный потенциал — с главой ФАНО Михаилом Котюковым, узнал 14 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы губернатора Новосибирской области.

Временно исполняющий обязанности новосибирского губернатора Андрей Травников запланировал и провёл ряд встреч и совещаний в Москве.

Врио губернатора Новосибирской области пообщался с главой Центра стратегических разработок, бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным. В беседе с ним Травников пообещал учесть мнение московских экспертов и их наработки в будущей деятельности по формированию стратегии развития региона.

По словам новосибирского главы, разработать новую стратегию социально-экономического развития области на ближайшие 12 лет необходимо в течение 2018 года.

Для обсуждения научного потенциала вверенного ему региона Андрей Травников встретился с главой ФАНО Михаилом Котюковым и запланировал встречу с президентом РАН Александром Сергеевым.

Также в понедельник, 13 ноября, Андрей Травников принял участие в совместном совещании председателя Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева и вице-премьера России Виталия Мутко.

«Практически принято решение о начале финансирования строительства нового волейбольного центра в Новосибирске. В ближайшие два года, 2018-2019, нам предстоит большая работа по строительству этого крупного и долгожданного спортивного объекта», — заявил глава области.

Напомним, в ноябре врио губернатора Новосибирской области попросит советы у экс-глав региона.