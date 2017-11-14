Жители Новосибирска избили судебных приставов, которые хотели забрать у них ребёнка

Участковый и судебные приставы пришли домой к жителям Новосибирска, чтобы забрать ребёнка, который по решению суда должен был жить с мамой, узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ребёнок жил у 23-летнего отца и 55-летнего дедушки, но суд решил, что он должен переехать к матери. Сотрудники отдела судебных приставов пришли к мужчинам, чтобы исполнить решение суда.

«Согласно судебному решению по гражданскому делу место жительства малолетнего ребёнка 2015 года рождения определено с его матерью. Судебное решение вступило в законную силу. Отец и дедушка ребёнка, недовольные действиями должностных лиц, исполнявших судебное решение, нанесли последним удары руками, ногами и стулом, а также высказали угрозы в их адрес», — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Его рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.

Напомним, что в августе жительница Томска расцарапала спину и укусила за плечо судебного пристава.