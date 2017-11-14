Жители Новосибирска пожаловались на небрежную уборку снега

Снегоуборочная техника в Новосибирске поломала перила лестниц и засыпала выезды нескольких дворов, мэрия отчиталась о работе более 400 тракторов и самосвалов, узнал 14 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

Мэрия Новосибирска отчиталась о ночной уборке города с 13 по 14 ноября. По данным пресс-центра мэрии, с улиц города вывезли почти пять тысяч кубометров снега, работало 417 единиц техники.

У дома по адресу Красный проспект, 87/1 снегоуборочная техника сломала перила лестницы и засыпала тротуар, сообщили очевидцы утром 14 ноября.

Дорожники засыпали въезд во двор общежития Новосибирского аграрного университета по адресу улица Кирова, 232. Жалобы на небрежную чистку улицы Кирова поступили и от других жителей.

«Это происходит ежегодно, я уже замучалась. Дорогу на Кирова убирают грейдеры, и валы кидают в один проезд. Он у нас единственный, вокруг три двухэтажки. Его постоянно закидывают снегом, скорая и пожарка не проедут», — рассказала Сиб.фм местная жительница Светлана Лучинина.

Речь идёт о трёх домах 30-х годов постройки по адресам: улица Кирова, 349; 353; 357.

«Позвоню в мэрию, тогда приезжают и чистят. Но вчера пришлось мужу выйти с лопатой. Мы не частный сектор, так не должно быть», — уверена Светлана Лучинина.

За прошедшую ночь были очищены несколько магистральных улиц города, на дороги было высыпано 1,2 тысячи тонн песко-соляной смеси, утверждают в муниципалитете.

Напомним, Яндекс проанализировал ситуацию на дорогах города и составил топ пробок рабочей недели с 23 по 27 октября.