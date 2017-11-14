 

Жительница Новосибирска попала в больницу после падения сосульки с «Юпитера»

 14 ноября, 12:56
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Жительница Новосибирска попала в больницу после падения сосульки с «Юпитера»
Фото с сайта wikimapia.org

Работница новосибирского ТЦ «Юпитер» получила удар сосулькой с кондиционера, женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, узнал 14 ноября корреспондент Сиб.фм от очевидцев.

Новосибирская скорая помощь доставила 31-летнюю женщину в больницу. Сосулька с кондиционера на высоте пятого этажа лестничной клетки упала на голову пострадавшей.

Женщина являлась работницей одного из магазинов в ТЦ «Юпитер», сообщили коллеги, попросившие не упоминать их в статье. Врачи городской клинической больницы № 1 заподозрили сотрясение мозга средней степени тяжести.

Корреспондент Сиб.фм не смог получить комментарии от администрации ТЦ «Юпитер» на момент публикации материала.

Напомним, что в октябре жительница Барнаула получила полмиллиона за упавшие на неё окна.

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