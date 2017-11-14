 

Жизнедеятельность бобров вызвала «загнивание» рек в Томской области

 14 ноября, 16:52
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Жизнедеятельность бобров вызвала «загнивание» рек в Томской области
Фото с сайта globallookpress.com

Запруды, устраиваемые бобрами на реках Томской области, приводят к «загниванию» водоёмов и гибели рыбы, узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября из сообщения Томского госуниверситета.

О растущей экологической угрозе специалистов вуза проинформировали рыбаки из Кривошеинского района, где в последние годы численность бобров резко возросла. Многие малые реки, на которых животные устроили запруды, превратились в своеобразные ловушки для рыбы — весной она по большой воде заходит в реки из Оби и нерестится, однако затем, когда уровень воды спадает, народившаяся молодь не может вернуться в Обь и гибнет.

Как пояснил руководитель центра превосходства ТГУ «БиоКлимЛэнд» Сергей Кирпотин, исследования, проведённые томскими учёными, показали, что нарушение режима проточности рек приводит к гниению органики и образованию вредных газов.

«Мы измеряли уровень метана и углекислого газа до и после плотины. Оказалось, что после запруды количество углекислого газа возрастает в сотни раз, уровень метана тоже увеличивается в разы, некоторые притоки просто „парят“ вредными газами. Вместе с тем процент кислорода становится в десятки раз меньше, что крайне отрицательно сказывается на экосистеме водоёмов», — констатировал эксперт.

Напомним, в конце 2016 года власти Томской области призвали пустить две тысячи бобров на деликатесы.

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