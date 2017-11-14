Журналист ОТР упрекнула в безграмотности создателей памятника командору Резанову в Красноярске

Замруководителя дирекции информации телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР) Юлия Ермилова обратила внимание пользователей социальной сети Facebook на то, что табличка на памятнике командору Николаю Резанову в Красноярске содержит грубые грамматические ошибки, узнал корреспондент Сиб.фм 14 ноября, ознакомившись с сообщением Ермиловой.

Участник первой русской кругосветной экспедиции и освоения восточного побережья Америки Николай Резанов известен в России в первую очередь благодаря рок-опере «Юнона и Авось», посвящённой романтическим эпизодам его биографии. В 1807 году, по дороге из Сан-Франциско в Санкт-Петербург, Резанов скончался в Красноярске после тяжёлой простуды.

В 2007 году в историческом центре Красноярска был установлен памятник командору, ранее неподалёку был размещён кенотаф, повторяющий оформление настоящей могилы Резанова, которая была утеряна в советское время.

На фотографии, которую опубликовала Юлия Ермилова, видна табличка, прикреплённая к постаменту памятника либо к постаменту кенотафа. На ней размещена выдержка из распоряжения главы города Петра Пимашкова об установке монумента в 2002 году. В одном предложении присутствует сразу несколько пунктуационных ошибок и несогласованное употребление падежа.

«Поиграем в игру „Найди ошибки“. Это памятник. Стоит в Красноярске. Не Вася Криворукий ставил, целый глава города. И архитекторы при нём. И не на бумажке мигрантом написано — „в металле навеки отлиты слова“. Исправлять никому в голову не приходит, так и будет стоять памятник безграмотности», — написала московская журналистка в группе «Рыдактор», где пользователи Facebook делятся замеченными ими грамматическими ошибками.

В комментариях к этому сообщению Ермиловой некоторые участники группы отмечают, что отколоть лишние запятые будет не так сложно. Другие предполагают, что авторы памятника намеренно оставили ошибки, стремясь максимально точно вопроизвести фрагмент распоряжения мэра.

«Это же цитата. Просто на памятниках не принято добавлять: „Орфография и пунктуация сохранены“», — отметил пользователь Евгений Манусов.

Ещё один участник группы Альберт Белков обратил внимание на то, что памятник решено поставить в честь 200-летия «со дня плавания», из чего можно заключить, что кругосветное путешествие заняло всего один день.

Напомним, в августе на новом городском фонтане в Кемерове появилась табличка, на которой вместо привычных всем инициалов губернатора Амана Тулеева стояли инициалы, образованные с использованием отчества, сменённого главой региона в молодости.