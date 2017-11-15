 

Благотворительная акция новосибирского фонда позволит каждому совершить новогоднее чудо

 15 ноября, 16:34
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Благотворительная акция новосибирского фонда позволит каждому совершить новогоднее чудо
фото с сайта sgdeti.ru

15 ноября стартует акция «Письма Деду Морозу», организованная благотворительным фондом «Солнечный город», дети-сироты в 2017 году прислали 750 писем со своими новогодними желаниями, и теперь каждый может стать настоящим Дедом Морозом для ребёнка, у которого нет своей семьи, об этом корреспондент Сиб.фм узнал из сообщения фонда.

Суть акции проста: дети из детских домов пишут письма Деду Морозу, которые отправляют на адрес благотворительной организации, затем взрослые могут выбрать на сайте фонда письмо и купить подарок для ребёнка, исполнив его новогоднюю мечту.

Акция «Письма Деду Морозу» проходит уже восьмой год подряд, за это время силами организаторов и неравнодушных жителей города удалось совершить около восьми тысяч новогодних чудес. Участники акции подарили больше восьми тысяч подарков, между тем желания у ребят бывают самые разные.

«Нам в фонд привозили экзотичных курочек „бентамок“, склад превращался в стоянку велосипедов, а светящиеся кроссовки нам доставляли прямо из Москвы, потому что в Новосибирске таких ещё не продавали. Во время акции наш фонд становится настоящей резиденцией волшебства, когда сотни неравнодушных взрослых приходят, чтобы исполнить мечту незнакомого ребёнка! Это настоящее счастье!» — рассказывает директор фонда Марина Аксёнова.

Принести подарок в «Солнечный город» можно до 10 декабря по адресу: улица Промышленная, 4а.

Напомним, что в мае другой проект фонда помог детям из детских домов Новосибирска выбрать профессию.

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