 

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

 15 ноября, 12:49
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Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой
Виктор Зимин (в центре), фото с сайта 19.ru

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщения информагентства «Хакасия».

Это заявление Зимин сделал в ходе прямой линии, состоявшейся 14 ноября. Одним из первых вопросов, обращённых к губернатору, стала просьба жителя Кировской области помочь ему принять старообрядческую веру и добраться до Лыковой. В ответ на это Зимин отметил, что отшельница не является патриархом старообрядческой церкви, поэтому, чтобы принять ту же веру, не обязательно встречаться с Лыковой. К тому же республике будет очень сложно помогать «всем, кто захочет принять православие или ислам».

Затем глава Хакасии и вовсе обрушился с критикой на саму отшельницу, напомнив, что та проживает в заповедной зоне, где законом запрещена любая хозяйственная деятельность. Зимин признался, что «не очень любит» отшельницу лично и считает, что она «не является носителем никаких великих дел», при этом сам он к старообрядческой вере относится с большим уважением.

Губернатор вспомнил слова своей покойной матери, которая говорила ему, что всю жизнь отработала на государство, но «к ней вертолёты не летали». По её словам, семья отшельников Лыковых «ни дня не работала на государство и вообще пряталась от войны». Глава Хакасии также подчеркнул, что Лыковой неоднократно предлагали переселиться в ближайшие населённые пункты, в город или в дом престарелых, но каждый раз она отказывалась. По оценке Зимина, на помощь одной таёжной отшельнице тратятся миллионы рублей.

«Политически, конечно, красиво возле этого флага стоять — вовремя доставить продукты по сигналу. У нас заповедник весь на это работает, инспектора ходят, дрова колют. Богоугодное дело, наверное. Вопросов нет <...> Но такие миллионы... Конечно, может быть, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полёты, связь, авиация», — отметил губернатор.

В довершение глава республики раскритиковал ту поддержку, которую в последние годы оказывают Лыковой чиновники Кузбасса, которые по поручению губернатора Амана Тулеева взяли шефство над отшельницей и на вертолётах завозят ей продукты и необходимые бытовые товары.

«И ещё наши соседи иногда пиарятся. Запретил больше. Сказал: „Ещё раз борт придёт, вы нарушили закон страны, не имеете права туда ни садиться, ни прилетать“. И позорить нас не надо. В той части что мы... а они там прямо кормильцы», — заявил Зимин.

Напомним, в августе, когда к Лыковой в очередной раз прилетели кузбасские чиновники, она сообщила им, что молится о здоровье Амана Тулеева, который перенёс серьёзную операцию в Германии.

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