Иркутск лидирует на начальном этапе голосования за столицу Тотального диктанта

Для проведения Тотального диктанта в 2018 году организаторы изменили правила: автор текста не приедет традиционно в Новосибирск, а прочитает своё произведение в выбранном открытым голосованием городе — столице диктанта — из 16 претендентов, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября у директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец.

16 участников — это города, которые подали заявки и подошли к требованиям.

«Основные требования: диктант в городе уже проходил и собрал не менее одной тысячи участников в 2017 году, у городского координатора есть опыт проведения диктанта в этом городе как минимум в течение года», — пояснила Ольга Ребковец.

Под эти критерии подошли следующие города: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Таллин, Томск, Тюмень, Уфа и Челябинск.

На момент публикации лидером голосования является Иркутск (744 голоса), далее идут Таллин, Тюмень, Пермь и замыкает пятёрку лидеров Владивосток.

«Все участники очень сильные, поэтому шансы войти в шорт-лист есть у каждого. Между городами идет серьёзная борьба, они ведут активные кампании в своих городах, поэтому состав пятёрки лидеров постоянно меняется», — прокомментировала Ольга Ребковец.

Проголосовать за город можно на сайте Тотального диктанта, победитель будет объявлен 27 января 2018 года на конференции Тотального диктанта, которая состоится на родине проекта, в Новосибирске.

Выбор столицы диктанта проходит в три этапа: с 1 октября по 10 ноября был открыт приём заявок от городов-участников; с 13 ноября до 26 декабря на сайте проекта идёт открытое голосование за столицу Тотального диктанта 2018 года, 27 декабря 2017 года будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист голосования.

Напомним, что 8 апреля 2017 года в 866 городах на шести континентах все желающие проверить свою грамотность писали Тотальный диктант по тексту Леонида Юзефовича «Город на реке».