Корпорация Intel расскажет о создании Терминатора в Новосибирске

Лаборатория высокопроизводительных вычислительных систем факультета информационных технологий НГУ и крупнейший в мире производитель микропроцессоров компания Intel проведут в Новосибирском государственном университете первый в России День искусственного интеллекта, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте университета 15 ноября.

В рамках проекта Artificial Intelligence (Deep Machine Learning) Workshop калифорнийская компания проведёт серию семинаров по созданию искусственного интеллекта в 20 вузах из разных стран: США, Финляндии, Италии и других. В российском университете подобное мероприятие будет происходить впервые.

«Intel выбрал НГУ, исходя из высокого рейтинга университета в России и в мире. Также здесь работают высококвалифицированные эксперты в области технологий Intel — сотрудники Лаборатории высокопроизводительных вычислительных систем ФИТ НГУ. Они и станут основными докладчиками на семинаре», — сообщает пресс-служба НГУ.

Среди заявленных тем: «Легко ли сделать Терминатора», «Как нейросети работают сейчас», «Искусственный интеллект в медицине и геофизике». Кроме того, участникам семинара расскажут о возможностях и особенностях инструментария по созданию искусственного разума от Intel.

«Мы приглашаем всех заинтересованных познакомиться с темой искусственного интеллекта. В простой и доступной форме с использованием примеров будет рассказано о том, что представляет из себя искусственный интеллект, какие возможности он предоставляет и что уже сделано, чтобы использовать достижения искусственного интеллекта на практике», — сказал заведующий Лабораторией высокопроизводительных вычислительных систем ФИТ НГУ Александр Авдеев.

Чтобы попасть на семинар, необязательно быть студентом или преподавателем НГУ, достаточно подать заявку и заполнить анкету. Пройдёт мероприятие 30 ноября в новом корпусе вуза.

Напомним, что в сентябре 2016 года корпорация Intel закрыла свой центр разработки в новосибирском Академгородке.