Две кошки и енот погибли при пожаре на острове в Новосибирской области

На острове Кудряш в Новосибирской области сгорел дачный дом вместе с животными — двумя кошками и енотом; пожарные автоцистерны добирались к месту происшествия вброд через реку Обь, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщения регионального управления МЧС.

При пожаре в садовом обществе «Волна» пострадали две деревянные бани, двухэтажный дачный дом, в котором были две кошки и енот — они погибли. Когда по узким улицам сотрудники МЧС добрались до места вызова, деревянные дома были охвачены огнём.

Сообщение о возгорании поступило в 10:40. Сотрудники МЧС не смогли отправить на остров пожарный катер из-за закрытой на реке навигации. Поэтому на место выехали три автоцистерны. Через семь минут пожарные машины подъехали к берегу реки, а после этого около 40 минут искали способ проезда через воду. Только после того, как сторож садового общества показал пожарным брод, глубиной около одного метра, они смогли добраться до острова.

Пожарные машины не смогли проехать по узким улицам, поэтому сотрудники МЧС начали тушить пожар с помощью вёдер с водой.

«В садовом обществе совсем нет дорог. Проехать между строениями может в лучшем случае только „легковушка“», — рассказал командир отделения пожарно-спасательной части № 6 Григорий Кутепов.

Полноценно приступить к тушению пожара удалось только после того, как пожарные автомобили были установлены на берегу реки для забора воды.

«Из пожарных рукавов была протянута магистральная линия длиной около 80 метров. К слову сказать, специальный пожарный пирс на берегу оборудован не был, и пути подъезда отсутствовали», — сказано в сообщении.

Пожар потушили в 11:56. Люди не пострадали. Инспекторы государственного пожарного надзора начали проверку по факту пожара. Им предстоит выяснить причину возгорания и установить лиц, виновных в нарушениях требований пожарной безопасности.

Напомним, что в октябре в Новосибирском зоопарке загорелось одно из зданий — пожарные потушили возгорание; животные и люди не пострадали.