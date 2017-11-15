 

Кузбасская «дочка» администрации «Заречной» лишилась учредительных документов — сотрудники

 15 ноября, 20:00
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Кузбасская «дочка» администрации «Заречной» лишилась учредительных документов &mdash; сотрудники
Фото предоставлено УК «Заречная»

Сотрудники предприятия «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские» пожаловались на визит директора компании в сопровождении людей в масках и на изъятие учредительных документов дочернего предприятия УК «Заречная», узнал 15 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения УК «Заречная».

Сотрудник администрации дочернего предприятия ООО «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские» пожаловался на погром в офисах. Фото служебной записки врио директора предприятия Владимира Елькина оказалась в редакции Сиб.фм.

«Ещё 14 ноября директор предприятия Андрей Казанцев, находящийся на больничном, должен был передать мне правоустанавливающие документы на завод. Сотрудники УК „Заречная“ начали ему звонить, я поехал в Кемерово в больницу, где мне сообщили, что последние процедуры он принял 10 ноября 2017 года», — сообщает автор служебной записки Владимир Елькин.

Согласно тексту документа, уже 15 ноября в 08:15 Елькин провёл совещание, где было принято решение об изъятии документов в присутствие участкового. Служба безопасности УК «Заречная» уведомила его в SMS, что состоится изъятие документов. Далее Елькин пишет, что около 11:00, через 15 минут после SMS, приехал директор ООО «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские» Андрей Казанцев в сопровождении 20-23 человек в масках на нескольких машинах.

«Меня оттеснили к стенке, Казанцев открыл сейф, забрал документы, и они уехали. Их машины стоят у шахты „Алексиевская“, там вчера сменили охрану», — написал Владимир Елькин.

В УК «Заречная» корреспонденту Сиб.фм подтвердили информацию о факте визита директора с изъятием документов.

«Работниками предприятия были вызваны сотрудники полиции, после проверки которых выяснилось, что были похищены в том числе учредительные документы ООО „Грамотеинские Центральные Электромеханические мастерские“», — сообщили редакции в официальном письме УК «Заречная».

ООО «Грамотеинские Центральные Электромеханические мастерские» является на 100 % дочерним обществом УК «Заречная», согласно сайту компании. Предприятие занимается изготовлением крепежа и ремонтом горнодобывающего оборудования, численность работников около 100 человек.

Напомним, что 15 ноября администрация кузбасской шахты «Заречная» потребовала вернуть налог на добавленную стоимость: 78 млн из 88,5 млн рублей пойдут на выплату зарплаты шахтёрам.

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