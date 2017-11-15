 

Мошенники в Красноярске потребовали с начальника угрозыска 170 тысяч рублей за сына

 15 ноября, 16:39
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Мошенники в Красноярске потребовали с начальника угрозыска 170 тысяч рублей за сына
Фото с сайта globallookpress.com

Телефонные мошенники в Красноярске случайно дозвонились до офицера уголовного розыска и потребовали с него деньги за ДТП, виновником которого якобы стал его сын, полицейский согласился заплатить и устроил преступникам ловушку у себя дома, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщения регионального ГУ МВД.

Злоумышленники дозвонились на домашний телефон начальника уголовного розыска городского отдела полиции № 6. Неизвестные сообщили ему, что его сын допустил серьёзное ДТП с пострадавшими, но может избежать уголовной ответственности, если отец выплатит за него 170 тысяч рублей.

Работник угрозыска не стал отказываться от предложения мошенников, а пригласил их к себе домой, чтобы забрать деньги. Через некоторое время в дверь к нему позвонил мужчина, который представился курьером и забрал приготовленную сумму. Он тут же был задержан на месте дежурившими в засаде подчинёнными предполагаемой жертвы.

В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что 42-летний задержанный нашёл объявление о работе курьером. Работодатель сообщил ему, что он должен забирать деньги и переводить их через платёжную систему на определённый счёт, оставляя часть суммы себе. Курьер также рассказал, что ранее забирал крупные суммы у двух пожилых женщин, ставших жертвами аналогичного телефонного мошенничества.

Судом задержанный курьер был признан виновным по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба». В качестве наказания мужчине назначено два года лишения свободы условно.

Напомним, в апреле новосибирские полицейские поймали две группы телефонных мошенников, которые совершили более сотни преступлений, выманив у жителей из разных регионов страны около 1 млн рублей.

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