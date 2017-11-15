 

Новосибирская группа выпустила клип в стилистике голливудских фильмов 80-х годов

 15 ноября, 16:44
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Новосибирская группа выпустила клип в стилистике голливудских фильмов 80-х годов
Фотография Антона Уницына

Группа He called her Jen сделала официальный релиз видеоклипа на песню «В космосе», в нём воспроизведена атмосфера и антураж голливудских фильмов, действие которых происходит в Майами, в роли побережья Атлантики музыканты использовали пляж Академгородка и Бугринский мост, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября у участников группы.

Сингл «В космосе» вышел вместе с клипом, на создание которого ушло больше двух месяцев. Кабриолеты, красивые девушки, усатые мужчины и эффекты видеоплёнки: клип новосибирских музыкантов актуально встраивается в парадигму ностальгии по новой волне 80-х.

«Стилистику 80-х мы выбрали, потому что их время настало. „В космосе“ — это synthpop-композиция, а самый лучший synthpop — это 80-е. Мне очень близка эта стилистика, буквально на сердце лежит. Если бы был вариант снимать в Майами — снимали бы там», — рассказал Константин Глуздаков, гитарист и вокалист He called her Jen.

Напомним, что в июле He called her Jen сыграли для гостей Пикника Сиб.фм.

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