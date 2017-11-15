 

Новосибирские специалисты рассказали о новейших методиках реабилитации детей с аутизмом

 15 ноября, 13:20
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Новосибирские специалисты рассказали о новейших методиках реабилитации детей с аутизмом
Фото с сайта medicalxpress.com

Областной «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организовал площадку для обмена опытом и методиками со специалистами из восьми регионов страны, стажировка проходит с 13 по 16 ноября, передаёт корреспондент Сиб.фм 15 ноября по итогам второго дня мероприятия.

Кинезитерапия — одна из новейших методик комплексной помощи детям с аутизмом, о которой специалисты рассказали на стажировочной площадке. Это специальные занятия физкультурой, помогающие при лечении заболеваний позвоночника и суставов. Особенность такого подхода в том, что для каждого пациента комплекс упражнений подбирается индивидуально.

«Физкультура, адаптированная к особенностям детей с аутизмом, является не только необходимым средством коррекции двигательных нарушений, стимуляцией физического и моторного развития, но и мощным „агентом“ социализации личности», — прокомментировала свою методику педагог-психолог реабилитационного центра области Ольга Гурова.

Другим инновационным подходом в реабилитации пациентов специалисты называют коммуникационную систему обмена изображениями (PECS).

«Мы создаём для ребёнка адаптивную среду. Эта система обеспечивает ему понимание, запоминание и возможность коммуницировать через картинки, с обозначениями предметов, действий, желаний и некоторых слов. Так совершенно невербальные дети могут сообщить о своих предпочтениях, чувствах и в перспективе научиться говорить», — рассказала учитель-логопед центра Татьяна Малышева.

Для тех, кто не успел посетить конференцию в основные дни, она будет повторно открыта с 27 по 30 ноября.

Аутизм, или РАС (расстройства аутистического спектра) — это ряд психологических отклонений, которые проявляются в проблемах с коммуникацией и социальным взаимодействием, а также провоцируют жёсткие ограничения интересов и зацикленность поведенческих актов.

Напомним, что в мае в Новосибирске открылся образовательный класс для детей с аутизмом.

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